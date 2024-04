Da più di 9 mesi non vedeva suo figlio di 9 anni che l’ex marito, residente a Cremona, le aveva sottratto. Finalmente in queste ore la mamma, che risiede in Germania, ha potuto riabbracciarlo.

La donna è volata a Cremona dopo aver ricevuto la notizia del provvedimento emesso dal tribunale per i minori di Brescia con l’ordine di rimpatrio immediato del bambino notificato al padre che a quel punto ha dovuto restituire il bambino.

“In questa triste vicenda hanno sofferto molto sia la madre sia la sorellina di 8 anni”, ha detto l’avvocato Marco Azzali, legale della donna.

Lo scorso febbraio la mamma aveva denunciato l’ex marito alla polizia di Cremona per sottrazione del figlio minore che l’uomo le aveva portato via nonostante un giudice tedesco avesse disposto l’affido alla madre dei suoi due bambini, oltre al maschio, la femmina di 8 anni. Ma il padre, violando gli accordi, non l’aveva più riconsegnato.

Oggi il lieto fine: mamma e figlio hanno potuto riabbracciarsi e insieme hanno fatto rientro in Germania.

Sara Pizzorni

