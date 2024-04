L’organizzazione di eventi “VALe20 srl” è entusiasta di annunciare che “Calici tra le Mura”, torna con la sua attesissima seconda edizione

presso le Fiere dell’Adda di Pizzighettone, Giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27 Aprile 2024.

Con oltre 1.000 prodotti da poter degustare e comprare, l’evento “Calici tra le Mura” sarà molto più di una semplice esposizione di etichette; sarà un’esperienza immersiva che celebra la cultura, la tradizione e l’innovazione nel mondo del vino. I partecipanti avranno l’opportunità di interagire direttamente con i produttori per approfondire la loro conoscenza e scoprire le ultime tendenze nel mondo vitivinicolo.

L’offerta di “Calici tra le mura” sarà ampliata con una selezione di produttori gastronomici e le loro prelibatezze culinarie, oltre che dalla presenza di un’ampia Area Street Food dove acquistare i pasti direttamente dalle cucine itineranti su ruote accuratamente selezionate e sedersi comodamente sui tavoli messi a disposizione dell’organizzazione.

Sarà inoltre presente un Mini Club Gratuito dove poter lasciare i bambini in totale sicurezza per permettere ai genitori di visitare la fiera in tranquillità.

I biglietti saranno acquistabili online entro l’orario di apertura al seguente link: https://www.diyticket.it/festivals/396/calici-tra-le-mura. Oppure direttamente in loco presso la biglietteria.

