In una conferenza stampa organizzata da Forza Italia, si è tornati a parlare della gestione degli strumenti urbanistici per il futuro della città. Ma anche per la bellezza della stessa. Presenti al tavolo di Spazio Comune tra gli altri Alessandro Portesani, Carlo Malvezzi e Federico Fasani, nonché l’assessore regionale Gianluca Comazzi.

Federico Fasani è intervenuto dicendo: “Il piano di governo di territorio deve essere raccordato con altri strumenti urbanistici. È necessario affrontare tematiche in contemporanea con progetti integrati e pensare a riqualificare zone con l’aiuto dei privati, perchè il degrado ambientale attira il degrado sociale”.

Portesani, candidato sindaco per il centrodestra, ha dichiarato: “ La bellezza è una componente importante per fare educazione. Quello che vediamo ogni giorno è uno scempio”.

© Riproduzione riservata