Vigili del Fuoco impegnati in mattinata per recuperare un’auto dalle acque del Porto Canale. Personale del comando di Cremona è intervenuto alle 9 di questa mattina per il recupero di un’autovettura al Porto Canale, in via della Conca. In tutto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco assieme al Nucleo sommozzatori di Bologna. Le operazioni sono terminate intorno alle 13:30. Pare che l’auto recuperata si trovasse nelle acque del Porto Canale da circa da quattro anni.

