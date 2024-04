Ha rubato una bici elettrica ma è stato inchiodato dalle telecamere: è finito così nei guai un 56enne crmeonese, con precedenti di polizia a carico. L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Cremona per furto aggravato.

I fatti risalgono a inizio aprile. La vittima, una donna, aveva parcheggiato il suo mezzo a due ruote in via Monteverdi, assicurandolo con catena e lucchetto. Quando però era tornata, non aveva più trovato la sua bici. Dopo la denuncia, erano scattate le indagini, da parte degli uomini dell’Arma, che visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianz pubbliche e private presenti in zona, hanno potuto vedere l’azione del ladro in diretta.

Dalle immagini anche la sua fisionomia è stata facilmente riconosciuta dagli investigatori, essendo già noto alle forze dell’ordine. E’ quindi scattata la denuncia.

