1 Maggio a Stagno Lombardo funestato dai lavori in piazza Roma che si stanno protraendo molto più del previsto. “Non li avremmo neanche cominciati se non avessimo avuto rassicurazioni dalla ditta appaltatrice che per il 1 maggio la piazza sarebbe stata disponibile”, afferma il sindaco Roberto Mariani, irritatissimo, in quanto – afferma – “nonostante le molteplici riunioni effettuate e le innumerevoli rassicurazioni date dalla ditta, i lavori stanno andando a dir poco a rilento, se non totalmente fermi.

“Le mie rimostranze e quelle del direttore lavori nei confronti dell’impresa, oltre che molteplici, sono state anche molto dure e determinate, ma purtroppo con esiti non molto

positivi”.

“Sono subentrati alcuni problemi legati al posizionamento di una nuova condotta dell’acquedotto”, aggiunge ancora Mariani, “le tubature erano ormai obsolete, e logicamente, si è deciso di eseguire contemporaneamente i lavori per evitare di intervenire a piazza ultimata. Questo, visti i vari passaggi burocratici, ha rallentato il proseguimento dei lavori, ma allo stesso tempo è corretto ed onesto dire che le motivazioni non sono esclusivamente queste”.

“In queste ore ho avuto la garanzia che da lunedì i lavori riprenderanno a pieno regime; veramente spero che con una presa di vera responsabilità la ditta riprenda i lavori, anche per rispetto dei cittadini di Stagno Lombardo”.

Dunque i festeggiamenti di questa festa molto sentita a Stagno, paese che fu teatro di tante lotte contadine, si terranno, ma non nella piazza.

Si comincia mercoledi 1 maggio con le gare ciclistiche degli Allievi e dei Giovanissimi e alle 11 apertura degli stand gastronomici; venerdi serata con torta fritta dalle 19 e musica con Big&Roby. Sabato all’insegna della natura con una camminata che toccherà Cascina Cittadella e bodrio del Lazzaretto con la guida di Susanna Fiorentini. Domenica 5 maggio infine ancora stand gastronomici e alle 18 nel cortile di Palazzo Comunale, i canti del Lavoro con il Gruppo di Canto popolare di Cremona.

Le attrazioni del luna park saranno dislocate in diverse parti, tranne quelle tradizionalmente installate di fronte alla scuola materna. Le giostre per i bimbi, compreso il trenino, saranno ai giardini pubblici; l’autoscontro, viste anche le dimensioni e gli ingombri e la richiesta dei gestori, verrà sistemato nel parcheggio del cimitero.

“Purtroppo – conclude Mariani – non abbiamo molta scelta su quest’ultimo sito, comprendendo che magari qualcuno possa non gradire la sistemazione, ma si è cercato solo per questo anno, di garantire il divertimento ai ragazzi conciliato con lo spazio a disposizione, tenendo anche conto che in parecchi comuni limitrofi e non, viene adottata questa soluzione”. gb

© Riproduzione riservata