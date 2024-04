Un’ondata di maltempo ha investito il territorio cremonese, colpendo soprattutto nella parte più a est, ma con raffiche di forte vento che hanno interessato anche Cremona città. Numerose sono le chiamate che stanno arrivando al centralino dei Vigili del Fuoco, a causa di problematiche di vario genere. Tra queste, il rischio di crollo del ponteggio di un cantiere in via Giuseppina, che copre tutto il condominio del civico 8.

Molti i passanti che si sono fermati sgomenti a vedere l’impalcatura pericolosamente inclinata. I pompieri, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona e bloccato il traffico, per evitare che qualcuno potesse rischiare di farsi male. L’intervento è tuttora in corso. Sul posto anche la Polizia Locale, che si occupa di gestire il traffico.

Non è tutto. In via Naviglio il vento ha sradicatro un albero, che ha colpito una coppia di persone. L’uomo, 33 anni, è rimasto lievemente contuso, ed è stato soccorso dal 118. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Un altro intervento, si è invece reso necessario al campo da calcio di via del Sale.

lb

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata