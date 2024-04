Per la tornata elettorale amministrativa 2024-2029, a Stagno Lombardo si presenta la lista “Per STAGNO –Lista Civica”. Il candidato sindaco è Gian Franco Antonioli, ex funzionario finanziario dell’ente Provincia di Cremona. Dieci i candidati al consiglio comunale: Bissolotti Laura (casalinga); Bonzanini Giovanni (ex operaio); Cerri Giovanna (ex maestra scuola dell’infanzia); Codazzi Vanni (libero professionista); Cremonesi Cinzia (Operatrice Tecnico addetto all’Assistenza); Lazzarini Giovanni (imprenditore agricolo vivaista); Mignoni Daniela (imprenditrice); Tabaglio Filippo (funzionario di Banca); Trivini Bellini Paolo (Project Manager); Zoppi Chiara (impiegata CAAF e Patronato).

“I motivi che ci hanno indotto a candidarci sono molteplici – spiega Gian Franco Antonioli –. Innanzitutto, la necessità di evitare l’esperienza della passata legislatura, quando la presenza di una sola lista civica aveva privato il paese di una sana competizione democratica e di un confronto su almeno due programmi. Poi, la constatazione di essere un gruppo di persone che con le loro professionalità e capacità ritengono di mettersi in gioco per il “bene comune”. Siamo consapevoli delle difficoltà e delle responsabilità, ma anche convinti che riusciremo a risolvere le criticità che si presenteranno. Certi che si debba procedere ponderando con cura le decisioni da prendere, tenendo in considerazione il bene di tutti. L’alibi che non sia possibile cambiare nulla non ci appartiene”

Antonioli fissa i «quattro punti cardinali» ritenuti indispensabili per amministrare il paese. “Il primo è la pazienza di ascoltare le necessità di tutti – dice Antonioli –. Il secondo è la capacità di aspettare e di guardare anche molto lontano. Terzo: la forza di confrontarsi con tutti e di trovare soluzioni condivise. Quarto: la gioia di essere strumento di sviluppo per il futuro del nostro paese”. Il candidato sindaco precisa che la lista civica è “aperta a esperienze e sensibilità politiche diverse, il motto scelto è semplice ma significativo, “Per STAGNO”, che riassume la volontà di dare una scossa al nostro paese impegnandoci per un progetto di innovazione, investimenti, miglioramenti tecnologici e digitali a favore dei nostri concittadini” . Il programma è finalizzato a promuovere una realtà sostenibile, vivibile, verde e inclusiva dove ogni cittadino sia al centro dello sviluppo. «Intendiamo favorire e incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e sociale – dice Antonioli –. Vogliamo creare sinergie con i nostri partner locali, sia pubblici, sia privati per affrontare le sfide nei vari settori: educazione, sanità, lavoro, ambiente e cultura. E infine, vogliamo recuperare il significato profondo del termine “buona amministrazione” che comprende l’applicarsi costantemente, nella legalità, nella trasparenza, per migliorare qualità di vita e servizi per la cittadinanza». C’è un dato importante che il candidato sindaco Antonioli non sottovaluta: «Il Comune di Stagno è compreso tra i paesi della Provincia di Cremona che entro i prossimi cinquanta anni potrebbe non avere più popolazione perché ha scarsa capacità attrattiva e ha un tasso di crescita naturale negativo (come si legge nel recente working paper di PoliS Lombardia)

