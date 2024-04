La via che ogni mattina accoglie centinaia di studenti da tutta la provincia, via Itis, di fronte al cancello dell’IIS Torriani, è stata intestata oggi a Lea Garofalo, testimone di giustizia e vittima di mafia nel 2009.

“La lotta alla mafia si fa anche con i simboli – ha spiegato Gabriele Ambrosio, referente del presidio Lea Garofalo di Milano – e dunque è significativo che questa via così frequentata dai giovani sia dedicata a questa donna. Era giovane sua figlia Denise quando ha affrontato il processo per la scomparsa di sua madre. Era isolata dall’ambiente criminale in cui è cresciuta, ma non è rimasta sola: tanti studenti delle superiori di una Milano che, all’epoca, negava l’esistenza della criminalità organizzata al Nord, l’hanno aiutata e affiancata durante tutte le udienze e, in seguito, quegli stessi studenti hanno dato vita al presidio di legalità Lea Garofalo di Milano”.

Maurizio Mele di Libera Cremona ha quindi sottolineato quanto sia importante che la scuola pubblica presenti questi esempi ai suoi studenti. Un pensiero condiviso da tutti i presenti e, in particolare, dalla dirigente del Torriani Simona Piperno: “è emozionante vedere la via di questa scuola intestata a Lea Garofalo, una giovane donna che ha svoltato, ha cambiato vita, ha avuto coraggio, è diventata testimone di giustizia per dare un futuro a sua figlia”.

L’assessore alle politiche sociali Rosita Viola ha evidenziato proprio questo aspetto: una via che ricorda l’impegno di due donne, “grazie al lavoro che sta facendo sulla toponomastica l’assessore Burgazzi – ha raccontato Viola – stiamo bilanciando la presenza femminile nelle intestazioni delle strade, dei luoghi della città”.

“E’ un piccolo grande evento questo – ha sottolineato proprio Luca Burgazzi, assessore alla cultura- siamo qui per dire che l’amministrazione comunale è al fianco delle iniziative della società civile. Questa è una città dove la gente si impegna e dove vogliamo e speriamo che i giovani trovino modelli di riferimento come Lea Garofalo”. Presenti anche diversi docenti delle scuole del Cpl di Cremona e una rappresentanza degli studenti dell’IIS Torriani.

Da domani, centinaia di loro entreranno a scuola passando per via Lea Garofalo.

© Riproduzione riservata