Sono già finanziati ed inizieranno entro il mese di maggio, compatibilmente con le condizione meteo, i lavori per l’adeguamento dei passaggi pedonali posti in prossimità della rotatoria tra le vie del Giordano, Mosa e Bosco sulla scorta delle indicazioni fornite dai tecnici a seguito di specifici sopralluoghi.

Il primo intervento riguarda la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale su via del Giordano, tra le vie degli Ontani e degli Aceri, così da collegare le attività commerciali presenti sui due lati della strada. Saranno poi sistemati quello posto all’altezza di via Ratti – strada in cui il marciapiede lato abitazioni sarà allargato – e gli altri che si trovano prima e dopo la rotatoria.

In particolare l’attraversamento pedonale lato via Bosco sarà spostato dalla posizione attuale all’altezza della pista ciclo pedonale dei Mùuron (che si collega poi alla ciclabile dei Ciliegi), venendo così incontro alle richieste dei residenti.

Tutti gli attraversamenti saranno dotati di isola salva pedone e di una illuminazione dedicata che crea una lama di luce per incrementare la sicurezza.

© Riproduzione riservata