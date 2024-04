L’Istituto di via Cavallotti si anima fino a tarda sera con la decima edizione della “Notte Nazionale dei Licei Classici” cui ha aderito anche quest’anno il Liceo Ginnasio Statale “Daniele Manin” di Cremona, manifestazione che fa dialogare passato e presente celebrando il valore della cultura classica con la sua attualità.

L’evento ha preso il via venerdì pomeriggio con il saluto della dirigente scolastica Maria Grazia Nolli, cui ha fatto seguito il ventaglio di iniziative organizzate da docenti e studenti fra arte, letteratura e teatro.

Ulisse è protagonista sia con le copie dei fumetti di Hugo Pratt, tavole esposte di recente al Museo Archeologico, sia con i testi più significativi ispirati all’eroe omerico. Altra figura di rilievo è Alfonsina Strada: la storia del suo riscatto sociale è stata tracciata dalla 3B classico attraverso un accurato lavoro sulle fonti storiche.

Poi in Biblioteca si rende omaggio all’opera di Arturo Ferraroni, il calco in gesso del Torso del Belvedere, donata lo scorso novembre alla scuola dalla famiglia dell’artista cremonese; altro momento atteso lo spettacolo “Eros e Thanatos, Amore e morte” che porta in scena un tema affascinante e ricorrente, coinvolgendo gli studenti.

Partecipa alla Notte Bianca anche l’Associazione ex-allievi del Liceo.

Federica Priori

