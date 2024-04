C’è lo stemma ma non esiste nè bandiera nè gonfalone: Cremona si è trovata senza gli emblemi civici della città. Lunedì prossimo in consiglio comunale, l’ultimo di questo mandato amministrativo, verranno mostrati i bozzetti ufficiali della bandiera e del gonfalone della città di Cremona. E’ l’esito di un percorso avviato tempo fa con la presentazione di una mozione da parte della Lega a cui ha fatto seguito un concorso di idee bandito dalla presidenza del Consiglio.

Il presidente Paolo Carletti ieri ha riunito l’Ufficio di presidenza con funzione di commissione consiliare permanente, spiegando che è stato l’Ufficio araldica istituito presso la presidenza del

Consiglio dei ministri a comunicare che Cremona non ha un gonfalone.

“Quello che noi chiamiamo gonfalone – ha spiegato – non è il gonfalone della città di Cremona, perché agli atti non esiste. L’Ufficio araldica ha dato delle istruzioni molto stringenti per il gonfalone che deve contenere i colori della città e lo stemma della città, così è stato fatto”.

