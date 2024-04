La Vanoli Cremona compie l’impresa e batte la capolista 84 a 77 e festeggia la salvezza matematica, grazie ad una prestazione maiuscola di tutta la squadra che ha saputo mettere in campo qualità ed energia per 40′.

Quintetti:

Vanoli Cremona: Eboua, Davis, Pecchia, McCullough, Golden

Germani Brescia: Christon, Bilan, Burnell, Massinburg, Della Valle

La cronaca della partita

7 a 0 di parziale in avvio, così la Vanoli apre il derby con la Germani Brescia, grazie a 5 punti di Pecchia in azione e 2 di Golden dalla lunetta. Cremona si presenta nel migliore dei modi, nonostante l’assenza pesante di Denegri, presente in panchina con la mano fasciata, e le condizioni non ottimale di Adrian, in forse fino alla vigilia, ma in campo per portare il proprio contributo alla squadra. Dopo la prima fiammata dei padroni di casa in avvio di gara, Brescia colma il gap con 10 punti di Gabriel e trova il primo vantaggio dopo 7′ di gioco (16-18). La gara resta in equilibrio fino al riposo con la Vanoli che chiude a +1 sul 22 a 21, il migliore è McCullough con 9 punti.

Parte meglio la Germani nel secondo quarto e con 5 punti di parziale costringe Cavina a chiamare time out (22-26). Cremona reagisce subito, alza l’intensità in difesa e con due triple firmate da Eboua e McCullough (3/3 da tre) si riprende il vantaggio (28-26). La furia di Cremona non si arresta e un’azione dopo l’altra si porta addirittura sul +10 grazie a 5 punti consecutivi di Eboua autore anche di un gran rimbalzo difensivo (41 a 31), Brescia risponde con Della Valle implacabile dall’arco (3/4). Le squadre rientrano negli spogliatoi con la Vanoli in vantaggio 45 a 41 per la Vanoli ci sono 12 punti di McCullouh ed Eboua, quest’ultimo anche il migliore dei biancoblù a rimbalzo con 5.

Cremona mantiene il vantaggio anche in avvio di terzo quarto, sfruttando la grande energia messa in campo fin dal primo minuto, 5 punti di Pecchia e altrettanti di Lacey riportano Cremona sul +9 (63-54) a 3′ dall’ultimo riposo. Brescia fa valere l’esperienza e si riporta a due possessi di distanza, accendendo il pubblico del PalaRadi non convinto di alcune chiamate arbitrali. Il terzo periodo si chiude sul 67 a 60, con 16 punti di Eboua e 14 di McCullough.

Il quarto periodo non vuol saperne di cominciare per un problema al tabellone, e l’attesa sembra voler cambiare l’inerzia della partita con la Germani che si porta pericolosamente a contatto, fino al -2 (67-65). La Vanoli reagisce ancora una volta e allunga fino al +9 complice un Eboua grande protagonista sui due lati del campo (74-65). Golden finisce fuori per il quinto fallo giudicato antisportivo, tra le proteste del pubblico e della panchina. Il grande cuore di Cremona batte sempre più forte e a 4′ dalla sirena trova addirittura il +11 grazie a due liberi di Adrian (78 a 67). La Germani reagisce e con i suoi talenti mette a segno un 7 a 0 firmato Christon, Gabriel e Cobbins (78 a 74). C’è ancora tanto da soffrire, ma Cremona ha i nervi saldi e con 2 punti e un rimbalzo di Pecchia arriva altro ossigeno per la causa biancoblù (80 a 74). Lacey segna quattro liberi di fila mantenendo i suoi sul +8 (84 a 76).

Con carattere Cremona non concede più nulla agli avversari e si regala vittoria e salvezza grazie ad una grandissima prestazione corale. Finisce 84 a 77 con un Eboua da doppia doppia (21 punti e 10 rimbalzi) ma è solo l’acuto di una partita perfetta da parte di tutti.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata