Esplosione di colori e di profumi tra corso Garibaldi, corso Campi e Giardini Pubblici per la quindicesima edizione delle Invasioni Botaniche targata Confcommercio con Botteghe del Centro. 80 espositori, dal Piemonte alla Toscana al Veneto e da tante altre regioni d’Italia, hanno portato le loro produzioni: piante da giardino, da interni, erbe aromatiche, installazioni per il giardino. L’iniziativa durerà per l’intero week end.

Il servizio di Mauro Maffezzoni

