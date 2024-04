Anche il Partito Democratico è schierato contro l’insediamento logistico nei pressi del Santuario di Caravaggio. I consiglieri regionali del Partito Democratico Davide Casati e Matteo Piloni hanno partecipato, a fianco dei rappresentanti delle Diocesi di Bergamo, Cremona e Brescia, al flash mob organizzato da “Salviamo il suolo” per dire no alla realizzazione di un’ampia zona industriale nel vicino comune di Misano Gera d’Adda.

“Abbiamo voluto essere presenti questa mattina per dire no a questo nuovo insediamento di logistica vicino al Santuario e per rimarcare la necessità di una legge regionale per regolamentare gli insediamenti delle logistiche: la Regione deve esercitare il ruolo di regia sovracomunale che le compete, per contenere il consumo di suolo, incentivare il recupero delle aree dismesse, e prevedere che i Comuni lavorino insieme per una pianificazione sovracomunale e non come avviene oggi, che sono solo comunali” hanno dichiarato i consiglieri regionali PD Davide Casati e Matteo Piloni.

“Una nostra proposta di legge c’è ed è stata depositata tre anni fa – hanno concluso i consiglieri PD – ora crediamo che non si possa più perdere altro tempo e ci auguriamo che anche la maggioranza di centrodestra che governa la Regione voglia confrontarsi per arrivare ad una legge il prima possibile”

