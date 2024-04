Scontro tra due auto questa mattina in via Ghinaglia all’incrocio con via Cavalieri di Vittorio Veneto. Intervenute 2 ambulanze per prestare i primi soccorsi ai feriti, e diverse pattuglie della Polizia locale per regolare il traffico e della Stradale per i rilievi. Coinvolte due donne, nessuna ha riportato ferite gravi, una è stata comunque portata in ospedale per precauzione.

