In occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella giornata di lunedì 22 aprile 2024, dalle 8.30 alle 14 verrà allestito un punto vaccinale straordinario presso gli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia situati al settimo piano (lato destro) dell’Ospedale di Cremona. L’iniziativa – ad accesso libero – è dedicata alle donne al terzo trimestre di gravidanza, che potranno così vaccinarsi contro difterite, tetano e pertosse.

CREARE UN AMBIENTE PROTETTO

«Vaccinarsi in gravidanza non comporta rischi per il feto, ma benefici – spiega Antonella Laiolo (Direttore Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive ASST Cremona). In attesa che il neonato sviluppi una propria immunità specifica, la vaccinazione della donna incinta consente la protezione indiretta del nascituro. Questo avviene da un lato grazie agli anticorpi sviluppati dalla madre che passano al bambino attraverso placenta e latte, dall’altro attuando la cocooning ovvero strategia del bozzolo. Se tutti coloro che circondano il neonato sono vaccinati, in particolare contro la pertosse, il bambino vivrà in un ambiente protetto dal punto di vista immunologico».

IL VACCINO CONTRO DIFTERITE, TETANO E PERTOSSE (DTP) IN GRAVIDANZA Difterite, tetano e pertosse sono malattie infettive che possono comportare gravi rischi per la mamma e il bambino.

Data soprattutto la gravità delle complicanze causate dalla pertosse nei neonati, la vaccinazione contro difto-tetano-pertosse è fortemente consigliata alle donne in gravidanza. In particolare, il periodo raccomandato è il terzo trimestre, idealmente intorno alla ventottesima settimana di gestazione, al fine di consentire la produzione adeguata di anticorpi alla futura mamma e il conseguente passaggio al feto.

Le donne in gravidanza possono ricevere la dose presso i tre centri vaccinali di ASST Cremona (Via Dante 134 – Cremona, Via Inzani 4 – Soresina e Via Sandor Petofi 4 – Casalmaggiore) negli orari di servizio senza prenotazione e con un percorso dedicato.

VACCINAZIONI CONSIGLIATE IN ETÀ FERTILE

Morbillo, parotite, rosolia e varicella sono quattro malattie infettive che si prevengono attraverso la somministrazione di vaccini vivi attenuati, non somministrabili alle donne in dolce attesa. Per questo motivo, sono fortemente consigliati a tutte le donne in età fertile che non sono mai entrate in contatto con questi virus.

Entrambi prevedono un ciclo vaccinale di due dosi e sono gratuiti per tutti i cittadini.

Altra vaccinazione consigliata è quella contro il papilloma virus, estremamente diffuso e causa del 100% dei tumori della cervice.

L’età raccomandata per la somministrazione è dodici anni, ma non ci sono limiti superiori di età per riceverla. Fino ai quattordici anni, il ciclo vaccinale consta di due dosi, mentre, a partire dai quindici anni compiuti ne sono previste tre.

La vaccinazione anti HPV è gratuita nelle fasce d’età e nelle condizioni di rischio presenti dalla normativa nazionale e regionale.

PER INFORMAZIONIConsultare il sito di ASST di Cremona nella sezione “Campagne vaccinali” raggiungibile a questo link: https://www.asst-cremona.it/campagne-vaccinali

