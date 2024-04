Il grande jazz del Lush Life Trio; il capolavoro di Raymond Carver spiegato ed interpretato; un duo acustico al femminile che reinterpreterà i grandi classici della musica cantati da donne. Una tre giorni di spettacoli al San Paolo Caffè, sempre dalle 19.30 per accompagnare l’aperitivo.

Si comincia lunedì con la chitarra di Giorgio Sclavo, il contrabbasso di Loris Leo Lari ed il sax di Achille Succi, uno dei più apprezzati jazzisti italiani, per una serata senza scaletta, improvvisazioni e reinterpretazione a piacimento per tre fuoriclasse dello swing.

Martedì 23 sarà il turno di Manuela Galli che presenterà le poesie salienti di Orientarsi con le stelle, la raccolta definitiva dei componimenti di Raymond Carver, il grande narratore statunitense che, come scrisse Tess Gallagher, “i suoi versi si concedono con la stessa facilità e spontaneità del respiro”, un respiro che verrà interpretato da Giovanni Uggeri.

Il gran finale della tre giorni sarà mercoledì 24 con Alea, il duo acustico composto da Alessandra Dresda ed Elisabetta Filippini, musiciste milanesi capaci di ripercorrere con straordinaria naturalezza la storia della musica declinata al femminile. Cremona sarà la tappa più a sud di una tournée infinita che da anni passa per tutto il nord Italia e sconfina spesso in Svizzera, dove i loro pezzi sono in costante programmazione radiofonica.

Tre serate da non perdere, per le quali è sempre consigliabile prenotarsi. Tre serate completamente differenti ma ugualmente accattivanti, con ingresso libero e l’aperitivo del San Paolo Caffè a fare da sfondo.

© Riproduzione riservata