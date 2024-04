Accade così, a volte quasi per caso, che nella tua vita incroci quella di qualcuno che comprendi essere “speciale” e che nasca una storia da raccontare. Una storia semplice, fatta di gesti e di parole che riempiono il cuore di chiunque in modo semplice ma profondo.

È la storia di un grande uomo dal grande cuore, la storia di un uomo che ha saputo rivolgere il suo tempo e la sua vita alla famiglia e ad una grande professione come quella dell’ infermiere. Il tuo “senso della vita” e dell’amore verso il prossimo ci ha raggiunto attraverso i tuoi piccoli ma grandi gesti che ci hanno accompagnato e ci accompagneranno nel nostro proseguo esistenziale, sia professionalmente sia nei nostri rapporti sociali ed umani.

Racconteremo storia di un uomo che ha saputo farsi voler bene da tutti e che nelle corsie dei reparti non faceva distinzioni di livelli professionali o sociali. Pronto a collaborare con tutti, la tua presenza era sempre attenta ai bisogni del prossimo. La tua sensibilità, la tua costante voglia di sdrammatizzare e la disponibilità nell’aiutare tutti, ci ha fatto sentire fortunati di averti incontrato e vissuto sul nostro cammino, come collega e come amico.

Grazie Massimo, grazie da parte di tutti coloro che hai assistito nelle loro fragilità, per ogni volta che ci sei stato per donare una parte di te con un sorriso o un abbraccio, con una parola ed una mano posate al momento giusto. Grazie dai tutti noi OSS,ASA,infermieri,medici ,fisioterapisti, colleghi ed amici . Grazie per ciò che ci hai insegnato con il tuo vissuto, che ci seguirà nel resto del nostro cammino. Ora per è tempo di volare come una farfalla e per noi di “raccontare” la tua storia” a chi vogliamo bene e continuiamo ad assistere nei reparti.

Buon viaggio, amico di tutti!

