In vista delle elezioni amministrative, a Gadesco Pieve Delmona spunta un nuovo candidato sindaco: si tratta di Alessandro Barbotta, ingegnere classe 1980, titolare di uno studio specializzato in sicurezza sul lavoro, che sarà supportato dalla lista “Insieme per Gadesco Pieve Delmona”.

“Ci siamo attivati mesi fa, quando sembrava concreto il rischio che non si presentasse nessuno alle elezioni, con l’intento di evitare il commissariamento del Comune” spiega il candidato. “Da subito abbiamo provato ad aprire un dialogo sia con Uggeri che con Ciliberto, che al momento non sembravano intenzionati a presentarsi, per provare ad intraprendere una strada comune che hanno deciso di non praticare”. A Gadesco Pieve Delmona saranno dunque quattro i candidati alla carica di Sindaco.

“Da febbraio abbiamo avviato una serie di incontri che hanno permesso la formazione di questa lista di persone che, con spirito di servizio, hanno deciso di mettere le proprie competenze a servizio della collettività” spiega ancora Barbotta, illustrando le motivazioni che spingono il gruppo a intraprendere questa strads.

“Ci siamo trovati subito d’accordo sullo spirito che questo gruppo deve promuovere: il nostro non è un percorso piramidale o verticale, ma estremamente condiviso, tra chi compone la lista e anche con i cittadini, crediamo fortemente nella partecipazione e nella trasparenza”.

Per quanto riguarda il metodo di lavoro e il programma della lista, che vanno di pari passo: “è fondamentale valorizzare il capitale umano e sociale diffuso nel nostro comune, così come è importante promuovere le forme di associazionismo e volontariato, preziosissimi alleati per una buona amministrazione in grado di stare vicina ai cittadini” spiega Barbotta.

Anche per i giovani le parole d’ordine sono “collettività e partecipazione”: “Abbiamo le idee chiare: a partire dalla scuola che deve essere di tutti e, in programma, vogliamo valutare la possibilità di rendere gratuiti i servizi di mensa e scuolabus, inoltre pensiamo a contributi per studenti pendolari, a un potenziamento dei servizi sociali e alla creazione di spazi di ritrovo e di momenti ricreativi e sportivi con il coinvolgimento di tutta la comunità”.

“Tutto il programma – spiega ancora il candidato di “Insieme per Gadesco Pieve Delmona” – è centrato sul benessere delle persone. A partire dalla creazione di un processo di ascolto, informazione e coinvolgimento attivo dei cittadini, passando per la riqualificazione di aree da utilizzare per l’aggregazione e la socialità, fino alla salvaguardia dell’ambiente, con la valorizzazione di aree verdi”.

Non mancano spunti in risposta all’attualità in cui l’innalzamento dei costi dell’energia rischia di generare nuove povertà: “Valuteremo anche l’ipotesi di sviluppare delle “comunità energetiche”, con partner solidi e affidabili e, soprattutto, sempre con spirito collettivo e di trasparenza, solo insieme possiamo creare una comunità migliore per tutti e non è un caso che la lista si chiami così” conclude Barbotta.

I CANDIDATI DELLA LISTA

Beatrice Feraboli

Funzionario di Regione Lombardia

Giovanni Davò

Pensionato (ex Dirigente IBM)

Stefano Guarneri

Dipendente Bricocenter (ex artigiano giardiniere)

Enzo Fenoli

Vigile del Fuoco

Arianna Scaramuccia

Impiegata presso agenzia di rappresentanze

Carmine Lepiani

Dirigente Cooperativa “Sentiero”

Giuliano Munaro

Pensionato (ex meccanico)

Fabrizio Viola

Dipentende Acciaieria Arvedi

