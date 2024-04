Gentilissimi,

vorrei porre l’attenzione sul diverso modo di gestire la campagna elettorale tra Assessori di questa Giunta. Da una parte abbiamo l’Assessore Burgazzi che legittimamente posta sulla sua pagina facebook e istagram alcuni video appositamente realizzati per dare voce a varie associazione culturali del territorio che raccontano come in questi anni sono cresciute, grazie anche a risorse comunali ottenute tramite bandi o protocolli d’intesa con il Comune o nella forma della collaborazioni, con l’intento, sembrerebbe, di dimostrare il buon lavoro fatto in questi anni dall’Assessore.

Dall’altra parte abbiamo l’Assessore Zanacchi che continua a richiamare i Presidenti dei Comitati di quartiere a non interagire con i candidati sindaci se non a titolo personale richiamando il rispetto di un regolamento che in nessun modo vieta ai comitati di confrontarsi con chiunque.

Capisco che il timore sia che, diversamente da altre realtà, i comitati possano essere meno allineati con questa Amministrazione e pertanto far emergere un certo malcontento le tante criticita’, che pur segnalate per anni dai quartieri, sono rimaste irrisolte perche’ magari le risorse messe a disposizione non sono state cosi’ significative.

Ma non e’ che questa Amministrazione puo’ decidere a chi dare risalto o chi zittire a seconda che il giudizio sia piu’ o meno favorevole alla stessa perche’ vorrei ricordare che siamo in democrazia e a tutti dovrebbe essere consentito di esprimersi liberamente senza essere richiamato all’ordine solo per la paura che vengano messe in luce tutte quelle problematiche a cui la Giunta in 10 anni non ha saputo dare soluzioni.

