Inaugurata nella mattinata di domenica la sede elettorale di Alessandro Portesani e del centrodestra, situata in piazza Roma, alla presenza di rappresentanti di tutti i partiti e le liste in suo sostegno.

“Abbiamo scelto piazza Roma, perché questo posto è l’esatto emblema di malgoverno di dieci anni da parte della Giunta Galimberti-Virgilio” ha dichiarato Portesani. “In questo luogo della città risulta essere evidente il degrado generale. Partendo dalle cosiddette ‘montagnole’ di piazza Roma. E’ più che chiara la trascuratezza del verde con la presenza di topi e di nutrie nel parco dei bambini. L’elenco delle manchevolezze è lungo: scarsa illuminazione. Pessina frequentazione. Desertificazione dei negozi storici commerciali”.

E il candidato non manca di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, in una campagna elettorale non priva di stoccate da ambo le parti. “Andrea Virgilio e il centrosinistra si erano fatti paladini del fair play in questa campagna elettorale” ha detto. “Come loro solito hanno fatto l’esatto contrario attaccandomi su tutto. Mi hanno accusato di incompetenza politica e amministrativa in tutti i settori quando è davanti agli occhi di tutti come questa giunta abbia trasudato di incompetenza amministrativa in tutti i settori in questi lunghissimi dieci anni. È evidente che il peso della cattiva gestione li fa straparlare”.

Non è tutto: “Nell’ultimo periodo sono stati annunciati dati, con dovizia di particolari e sono risultati incomprensibili ai cittadini perché non rappresentano la situazione reale della città” continua il candidato, che dà ai cittadini un appuntamento: “ogni giovedì, in questa sede, dalle 18 alle 19.30 ci sarà un aperitivo libero e aperto a tutti, per chi vorrà conoscermi personalmente e per chi vorrà discutere con noi dei nostri progetti”.

La sede resterà aperta tutti i pomeriggi dalle 17.30 alle 19.30 e nel prossimo mese saranno previste anche aperture al mattino. “Sarà un ascolto vero, orientato ad incidere sull’azione amministrativa, Questa sede non è casa la cittadini perché la loro casa è la città di Cremona ma è solo un luogo di incontro” ha concluso Portesani.

© Riproduzione riservata