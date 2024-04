Nell’ambito della Giornata Mondiale della Terra, in programma il 22 aprile, Plastic Free Cremona ha promosso per la mattinata di domenica un’iniziativa di raccolta rifiuti in città. I volontari si sono radunati davanti alle Colonie Padane, per poi battere palmo a palmo tutti gli spazi verdi della zona, rimuovendo quanto vi era stato abbandonato.

Come ha spiegato la portavoce di Plastica Free Cremona, Mara Mazzadi, i volontari si sono spostati al parco Vialli, in Piazzale Azzurri D’Italia, in via del Porto, davanti alle società canottieri.

Una quarantina i volontari impegnati nell’attività, che ha portato a raccogliere decine di sacchi di plastica e di rifiuti indifferenziati. Tra l0ro, anche l’assessore Maurizio Manzi.

La 54esima edizione della Giornata Mondiale della Terra è dedicata al tema “Planet vs Plastic”, con la volontà, da parte dei promotori, di porre l’attenzione sull’abuso dei materiali plastici nella nostra vita quotidiana, chiedendone una riduzione del 60 per cento entro il 2040.

