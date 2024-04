Il 28 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza e Salute sul Lavoro istituita per ricordare l’importanza della prevenzione degli infortuni e malattie legate al lavoro.

L’ATS della Val Padana, con la Struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) promuove e monitora le condizioni di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori nelle province di Cremona e Mantova; nel corso del 2023 lo PSAL di ATS ha effettuato attività di controllo e vigilanza su 2.636 imprese attive (969 a Cremona e 1.737 a Mantova). Le verifiche relative alla corretta applicazione della normativa specifica di ogni settore ha portato all’adozione di 1.165 provvedimenti, di cui 4 di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e 8 sanzioni amministrative.

SETTORI AGRICOLO, EDILE E METALMECCANICO SOTTO LA LENTE

Complessivamente sono stati eseguiti controlli in 675 cantieri, pari al 17.9% di 3.765 cantieri aperti al 01/01/2023 (l’obiettivo del Piano Nazionale Edilizia è pari al 15%); le azioni di vigilanza hanno riguardato 1.440 imprese edili. Particolare attenzione è stata riservata alle attività di controllo e vigilanza sulle bonifiche da amianto: le ispezioni hanno riguardato in particolare cantieri oggetto di bonifiche eseguite in luoghi “sensibili” quali, ad esempio, edifici scolastici, siti dismessi posti in prossimità di centri abitati, opifici, nonché coperture di grandi superfici.

Sono stati eseguiti 121 controlli in cantieri per la bonifica da amianto per l’intero territorio dell’ATS della Val Padana che hanno riguardato interventi di rimozione sia di materiale friabile sia di matrice compatta.

Sono stati svolti controlli in 269 Aziende Agricole con dipendenti dell’intero territorio dell’ATS Val Padana, pari al 2,6 % di 10.507 (Fonte INAIL 2022); di queste, 105 sono state oggetto di verifica in merito all’utilizzo di prodotti fitosanitari. In questo settore, ATS Val Padana, in collaborazione con ASST di Cremona, C.P.P. di Mantova ed EBAT CIMI di Cremona, ha avviato il “Programma Sperimentale per la sorveglianza sanitaria in agricoltura” per implementare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori stagionali e a tempo determinato delle aziende agricole del territorio con 110 visite e relativi accertamenti. Infine, sono stati svolti controlli in 231 imprese metalmeccaniche.

INFORTUNI MORTALI: 4 A CREMONA NEL 2023

Nel territorio di ATS della Val Padana, nel 2023, si sono registrati 6 infortuni mortali, di cui 2 a Mantova e 4 a Cremona (uno in meno rispetto all’anno precedente), tutti in settori a medio/alto rischio (3 in metalmeccanica, 1 in agricoltura, 1 in edilizia e 1 a un lavoratore autonomo elettricista). Gli accertamenti per infortuni sul lavoro svolti d’iniziativa, su delega dell’Autorità Giudiziaria o su segnalazione (Forze dell’Ordine e AREU), nel territorio di ATS Val Padana sono stati 335, di cui 122 con almeno una violazione correlata all’evento.

Per quanto riguarda le malattie professionali, si è registrato un incremento delle denunce rispetto all’anno precedente: in provincia di Mantova sono state 194 contro 134 del 2022 e in provincia di Cremona 138 contro 129 del 2022. In ATS Val Padana le indagini per malattie professionali condotte dallo PSAL nel corso del 2023, di iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, sono state 159; i dati raccolti confermano anche per il nostro territorio, la prevalenza delle patologie riferite a malattie del sistema oste muscolare e del tessuto connettivo, seguite da malattie del sistema nervoso.

“L’incremento dei controlli registrato nel 2023 conferma l’impegno della nostra Agenzia ed in particolare del nostro servizio nel presidiare tutto il territorio e garantire un’attività capillare – spiega Anna Marinella Firmi, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria oltre che Direttore della Struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, insieme ad Alberto Righi, Responsabile della Struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, area provinciale Mantova -.

Non è mancato anche l’impegno nella promozione di iniziative per diffondere la cultura della sicurezza, in particolare rivolte a studenti degli istituti superiori di secondo grado, protagonisti del lavoro di domani, con l’obiettivo di accrescere la loro consapevolezza sull’importanza di una gestione attiva e partecipativa della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Oggi non ci si infortuna o peggio si muore solo in edilizia, settore senza dubbio di elevata pericolosità, ma ci si infortuna e si muore ancora anche nelle fabbriche e nei campi, per violazioni e per disattenzioni nell’applicazione della normativa di sicurezza. È necessario più che mai rompere il silenzio su questa strage infinita, per far comprendere che questo fenomeno riguarda tutti. L’ATS Val Padana proseguirà nella sua mission assicurando attività di prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei diversi contesti di lavoro e garantendo la realizzazione di interventi di promozione della salute nelle aziende e nelle scuole, anche attivando sinergie con altri Enti Istituzionali, Rappresentanze Datoriali, Associazioni di Categoria, contribuiscano in tal modo alla crescita della cultura della sicurezza”.

CALENDARIO INIZIATIVE CREMONA

• 24 aprile: Inaugurazione Panchina Bianca, in memoria delle vittime sul lavoro, in collaborazione con ANCE Cremona e Scuola Edile Cremonese, alle ore 13, all’interno del cantiere didattico della Scuola Edile Cremonese, in via delle Vigne 184, Cremona.

• 9 maggio: l’ATS patrocina e partecipa al Convegno di EBITEN dal titolo “Robotica e automazione nel campo agroalimentare: ripercussioni per la salute e sicurezza sul lavoro”, dalle ore 9 alle 13, presso Sala convegni di Carioni Food & Health Via Desgioi 5, Trescore Cremasco (CR).

