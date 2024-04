A Malagnino presentata la prima lista che correrà alle prossime elezioni amministrative. La “Civica Uniti per Malagnino” sarà la prosecuzione dell’amministrazione attualmente in carica, ma con uno scambio di ruoli: candidato sindaco è Eugenio Zini, attuale vice di Donato Losito che, in caso di vittoria prenderà il suo posto. “E’ una scelta che abbiamo fatto insieme, dopo cinque anni di amministrazione sono emerse le diverse caratteristiche di ciascuno e pensiamo che questo sia il modo migliore per valorizzarle”, afferma Zini, tecnico Enel in pensione, un passato sindacale da segretario provinciale degli Elettrici, a lungo segretario della canottieri Flora di Cremona.

Già confermato, sempre se il responso delle urne sarà positivo, anche il terzo attuale componente di Giunta, Sergio Gervasi. Non ci sarà invece Giorgio Rampi, divenuto presidente dell’Anffas, ruolo troppo impegnativo per conciliarlo con l’amministrazione.

“Ringrazio i tre consiglieri che non si sono ricandidati – spiega Losito -. Non abbiamo avuto difficoltà a trovare i nomi della lista, in questi anni credo che abbiamo invogliato la gente a partecipare alla vita del paese. E molti dei nuovi arrivati sono giovani, come giovane è la composizione della nostra lista, perchè servono energia e nuove competenze”.

Entrano dunque in squadra, oltre ai già citati, Cesare Simonini, Chiara Zini, Marco Concari, Giorgia Inverno, Antonino Mariani, Michele Ortolani, Elisa Sabbadini, Paola Turini.

Tra i primi punti in programma: migliorare i collegamenti con le frazioni, quindi illuminazione delle piste ciclabili per San Michele e per Cascina Ronchetto; riqualificazione del centro sportivo, vero polo attrattivo per il paese e per il circondario, con interventi su spogliatoi, tribune e campo polivalente; manutenzione straordinaria delle strade; impianti idrici (potabilizzazione e fognature dove mancano) nelle località Visnadello, Fornace e Settepozzi in collaborazione con Padania Acque inserendo gli interventi nel Piano d’Ambito di prossima approvazione. E poi continuerà il sostegno all’associazionismo, dalla protezione civile, agli oratori, all’associazione AMAlagnino che dall’epoca del Covid in poi ha visto crescere il protagonismo delle giovani famiglie.

Già in previsione per i prossimi mesi, invece, gli interventi sul parcheggio del centro sportivo, che sarà raddoppiato, e nuove piantumazioni nelle aree standard derivanti da lottizzazioni residenziali a San Giacomo. Vedrà la luce anche un nuovo parco con giochi per bambini: sarà intitolato a Luciano Abruzzi, scomparso nel 2020 a causa del Covid, medico di valore e persona indimenticata, non solo a Malagnino. Gbiagi

