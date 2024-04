E’ arrivata quasi alla scadenza dei tempi regolamentari, ossia al termine dell’ultimo Consiglio Comunale, la prima bandiera ufficiale del Comune di Cremona, che ne era ancora sprovvista. E’ stata dispiegata alle 19, in sala dei Quadri, realizzata da artigiani cremonesi e portata da Stefano Trabucchi, presidente vicario di Confartigianato, ed è la prima bandiera ufficialmente riconosciuta dallo Stato. Il prototipo presentato è infatti stato validato all’Ufficio che si occupa di Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell’iter avviato qualche mese fa dalla presidenza del Consiglio comunale, su input di una richiesta dei giovani della Lega.

In effetti, il Comune di Cremona aveva uno stemma ufficialmente riconosciuto dal 1951, ma né gonfalone, né bandiera.

Il Consiglio comunale, con voto unanime, ha dato mandato agli uffici di procedere secondo quanto previsto dagli adempimenti.

“Oggi come ieri – ha detto il presidente del Cosiglio Comunale Paolo Carletti – le rappresentanze di Cremona sono scudo a difesa della nostra comunità. Il Consiglio comunale di Cremona si fa scudo a difesa della nostra città e delle sue prerogative di libero comune. Oltre alla difesa della nostra comunità, è nostro dovere badare alla ricucitura di quei legami che ci tengono uniti, ed allora quale più bel regalo che quello dei sarti cremonesi, che ci regalano una bandiera che rappresenta proprio la cucitura dei legami che tengono uniti. Ogni venerdì, incontrando i ragazzi delle scuole cremonesi, ci sentiamo anche noi sarti della nostra comunità”.

“Chiudo – ha detto congedandosi – scusandomi per ogni errore commesso, perché non era ammesso, e ringraziando tutti, onorato della vostra collaborazione. Un abbraccio alla vicepresidente Maria Vittoria Ceraso per lo spirito schiettamente collaborativo sempre mantenuto, al dr. Mariano Venturini e ai collaboratori degli uffici del Consiglio che hanno sostenuto ogni mia iniziativa con un senso delle istituzioni mai scontato. Ringrazio il Segretario Generale ed i capigruppo per la sopportazione delle mie vulcaniche peculiarità e ringrazio tutti voi, onorevoli consiglieri comunali, per avermi scelto alla guida della massima assemblea cittadina”. gb

