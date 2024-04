Non sarà l’amministrazione Galimberti a dirimere la vertenza che oppone Saba al Comune di Cremona per la risoluzione del contratto relativo al parcheggio interrato di piazza Marconi, ma almeno la Giunta uscente lascerà ai successori gli strumenti per arrivare alla definizione della controversia. E soprattutto, lascia un’Aem risanata e con la capacità economica di diventare gestore unico dei parcheggi cittadini.

Questo il senso della comunicazione effettuata oggi pomeriggio durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale dall’assessore alla Mobilità Simona Pasquali.

“È intenzione della Giunta – ha affermato – adottare un atto ricognitorio in merito alla gestione dei parcheggi sul territorio ad esito dell’istruttoria condotta e poi ripresa dagli uffici dopo il periodo pandemico, da lasciare a disposizione della nuova amministrazione per le scelte strategiche di competenza.

“La futura amministrazione avrà a disposizione quei dati, una situazione di partenza differente, tenendo conto dello stato di AEM Cremona SpA che ora ha la forza e la disponibilità per fare investimenti su un asset fondamentale come la sosta e insieme a questa ricognizione potrà fare tutte le scelte che riterrà opportune a tutela dell’interesse dell’ente stesso.

“La ricognizione ha carattere tecnico e consente di essere base solida per le future scelte dell’amministrazione. E’ importante ricordare che se la prima amministrazione Galimberti ha lavorato per il risanamento di AEM SpA, la seconda amministrazione è partita con la volontà di approvare atti prodromici al conseguimento dell’obiettivo del gestore unico, ma purtroppo la pandemia Covid-19 ha bloccato tutto soprattutto nell’ambito della mobilità.

“Ricordiamo la gratuità della sosta, il calo del traffico, la domanda azzerata di sosta per molto tempo, tutti fattori che non consentivano di continuare gli approfondimenti relativi alla questione in gioco”.

Dall’altra parte c’è Saba, i cui rapporti con il Comune di Cremona affondano a 22 anni fa, nel 2002, anno di inizio della convenzione per la costruzione e gestione del parcheggio interrato. Poi, la scoperta dei reperti archeologici e il primo dei quattro atti aggiuntivi, con la fissazione della scadenza a 36 anni dall’entrata in esercizio del parcheggio (18 aprile 2011) quindi nel 2047

L’amministrazione uscente, insomma, intende “facilitare e rendere trasparente il processo logico-tecnico di individuazione della migliore soluzione amministrativa per il servizio in oggetto, fermo restando la discrezionalità amministrativa dell’Ente e la disciplina comunitaria e nazionale applicabile. Vengono illustrati il contesto territoriale, la ricostruzione amministrativa circa l’attuale situazione che vede interessare su territorio due operatori che gestiscono il medesimo servizio, da un lato la gestione privata attraverso operatore economico per parte del servizio in oggetto e dall’altro la gestione Comunale attraverso la propria partecipata “in house””.

SABA dispone attualmente di 548 posti totali, di cui 384 su strada a 2Euro/h (Corso Vittorio Emanuele II, Via Bissolati, Via del Vasto, Piazza Marconi (Via Bell’Aspa, Piazza Guglielmo Marconi, Via Bella Chioppella, Via Bel Cavezzo), area limitrofa ai Giardini Sant’Anna (Via Cadore, Via Bella Rocca, Via Ettore Sacchi), piazza Giovanni XXIII, Piazza Lodi; e 164 in struttura a 1,8euro/h.

Non vi sono agevolazioni per i residenti.

AEM ha attualmente 1975 stalli di cui 1354 in strada e 621 in struttura. 13.000 i parcheggi tracciati su strada gratuiti.

Ha previsto tariffe per residenti e abbonamenti per studenti. Il costo ordinario è di 1,70 euro/h nelle zone centrali ad alta rotazione; 1,00 euro/h in area 2 (aree limitrofe al centro storico – Viale Trento e Trieste).

Complessivamente, il 78% dei parcheggi è gestito da Aem; il restante 22% dal privato. gbiagi

