In occasione della “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro”, che si celebra il 28 aprile di ogni anno, mercoledì 24 aprile si terrà l’inaugurazione della Panchina Bianca, in memoria delle vittime sul lavoro. Appuntamento alle 13 presso la Scuola Edile Cremonese (via delle Vigne 184, Cremona).

L’evento, organizzato dalla Struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats, in collaborazione con Ance Cremona, Scuola Edile Cremonese e Inail Cremona, intende simbolicamente fissare l’attenzione sull’importanza delle attività di prevenzione e contrasto, nell’ambito della Salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro.

Il fenomeno infortunistico, che ancora oggi è all’attenzione di tutto il sistema istituzionale, e i gravi eventi accaduti nell’ultimo periodo, ci impongono una costante riflessione socio-culturale che coinvolga l’intera società civile.

