“Novità a Cremona non propone una Lotteria, ma uno studio costante di possibili accessi a forme di finanziamento e cofinanziamento da parte della Regione per dare alla Polizia Locale tutti gli strumenti necessari per espletare al meglio il lavoro di prevenzione a cui è chiamata”. Lo spiega Cristiano Beltrami, rappresentante della lista civica che fa capo ad Alessandro Portesani, candidato sindaco per il centro destra in merito alla gestione del corpo dei vigili urbani di Cremona.

“La nostra lista – afferma Beltrami – vuole riportare l’attenzione sui temi della sicurezza e del decoro della città e il corpo della polizia locale è il principale soggetto interessato. L’attuale organico è insufficiente. Numericamente inadeguato a rispondere ad un bisogno crescente di presenza sul territorio cittadino. Tutto questo nonostante l’arrivo di alcune risorse: 5 o 6 agenti, a fronte di un organico di 80 elementi che non sono sufficienti per un servizio capillare e costante. Purtroppo, ad oggi, l’amministrazione Galimberti-Virgilio ha messo a disposizione della città solo 70 persone tra agenti, messi, ausiliari e Ufficiali”.

“Ci sono poi altri due temi importanti. Il primo quello di una maggiore attenzione alle richieste economiche e di riconoscimento di indennità assolutamente legittime e di formazione del personale che devono essere: costanti non occasionali e interfacciate con Regione Lombardia che cura i corsi specialistici”, prosegue il rappresentante della lista civica.

“Ultimo, ma non ultimo il capitolo delle attrezzature. Devono essere adeguate e aggiornate per la dissuasione e la difesa personale, previa formazione specifica e reiterata. Parliamo soprattutto di bodycam funzionanti ed eventualmente teaser in via sperimentale. Anche i mezzi devono essere in perfette condizioni d’uso: considerato il reale stato del parco macchine attualmente efficiente all’ottanta per cento. E magari riprendere e migliorare l’uso delle motociclette”.

“Come amministrazione chiederemo il coinvolgimento diretto di persone ed enti, per la realizzazione di conferenze permanenti sui temi della sicurezza sull’intero territorio: educazione alla sicurezza, tutela dell’ambiente, lotta alle droghe (drammaticamente trascurata) presenti ad oggi in modo massiccio nel nostro territorio”, conclude Beltrami.

© Riproduzione riservata