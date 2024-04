L’incessante pioggia di queste ore e il forte vento continuano a far danni in città. Alle 23 di ieri in via Trebbia un grosso albero ha ceduto, spezzandosi e abbattendosi sulla sede stradale, sfiorando le auto in sosta. Per fortuna la pianta è caduta di notte in un momento in cui non stavano transitando mezzi. Sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione, i vigili del fuoco hanno raggiunto via Trebbia e hanno provveduto a rimuovere la pianta dalla carreggiata, liberando la strada e ripristinando la sicurezza.

Nella giornata, numerosi gli interventi in città e fuori: alberi pericolanti in via Brescia e via Borroni e a Grumello; cornicioni caduti per infiltrazioni a Cappella Cantone e antenna pericolante in via Genala.

E oggi è prevista ancora pioggia su Cremona e provincia.

