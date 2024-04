I bambini diventano coprotagonisti dell’opera con il progetto Opera Kids di AsLiCo, che per il 2024 propone il nuovo allestimento di “Turandot Cuore di ghiaccio”, spettacolo musicale con la regia di Massimiliano Burini in tournée nei teatri italiani, approdato martedì mattina al Ponchielli di Cremona.

Il pubblico è formato dai piccoli delle scuole dell’infanzia che partecipano attivamente con canti, risoluzione di enigmi e oggetti realizzati in classe durante l’anno scolastico; il progetto prevede infatti, prima della rappresentazione, una formazione per insegnanti e un kit per le famiglie, per preparare i bambini facendo apprezzare poi tutta la magia dell’opera.

Qui la storia ruota intorno alla Principessa Turandot, vittima di una maledizione: il suo cuore congelato non può amare e così anche il suo regno perde vigore, solo l’arrivo di un qualcuno coraggioso potrebbe rompere l’incantesimo. Scena e costumi evocano un’atmosfera fiabesca fra maschere, sete preziose e fiori di pesco, avvolti da una luce soffusa.

Il servizio di Federica Priori

