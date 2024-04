Addetti di Aem al lavoro questa mattina in via Trebbia per rimuovere la pianta lungo il Morbasco caduta ieri sera attorno alle 23. L’episodio forse più eclatante dei numerosi interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per tutta la giornata di ieri caratterizzata da una pioggia incessante.

In via Trebbia sono all’opera sia la squadra di Aem, sia gli operai della ditta appaltatrice ingaggiata per le potature, a questo punto dirottati a raccogliere rami e foglie che intasano i tombini.

Per fortuna nessuno transitava lungo il marciapiede ieri sera quando si è verificato lo schianto e non c’erano neanche auto parcheggiate: in compenso, l’alto fusto ha abbattuto il palo della fermata dell’autobus e ha spezzato parte del manufatto in cemento del ponte sul Morbasco.

Una pianta perfettamente sana, ma appesantita a causa della grande quantità d’acqua assorbita dal terreno, a sua volta imbevuto, così che le radici non hanno potuto ancorare il fusto.

Il maltempo non sta causando danni solo al patrimonio arboreo ma anche all’asfalto: sono saltati i rattoppi di emergenza lungo le strade e in molte di esse, come la tangenziale e via Riglio, si sono riformate le voragini. Proprio la pioggia incessante, prevista anche nella giornata di oggi, sta rallentando il piano di manutenzioni straordinarie programmato dal Comune, che prevedeva tra l’altro la fresatura di alcuni tratti di tangenziale, di via Milano, via san Francesco d’Assisi e molte altre. gbiagi

