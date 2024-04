Un uomo di 28 anni è entrato in possesso di due bancomat e li ha utilizzati per effettuare dei pagamenti. Per questo fatto, dopo un’attività di indagine, i Carabinieri di Castelverde hanno denunciato il 28enne, con precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

La vicenda risale a inizio marzo scorso, quando una donna si è presentata nella caserma di Castelverde e ha denunciato che, mentre scaricava la spesa dalla sua auto, approfittando di una momentanea distrazione, qualcuno aveva rubato il suo veicolo con all’interno la sua borsa contenente un portafoglio, vari documenti di identità, cellulare e altri effetti personali. La donna aveva verificato che qualcuno aveva utilizzato le sue carte di pagamento per effettuare degli acquisti del valore complessivo di oltre 2.500 euro. La vittima ha quindi potuto fornire ai Carabinieri i dati degli esercizi commerciali dove erano stati effettuati i pagamenti. Nel frattempo, l’auto era stata ritrovata a Cremona lo stesso giorno e restituita alla vittima.

I militari di Castelverde hanno iniziato gli accertamenti e sono andati presso le attività commerciali in questione. Mediante le carte di pagamento, erano stati effettuati numerosi acquisti: carte prepagate, un telefono cellulare, articoli sportivi, abbigliamento, un pieno di benzina e altro. In alcuni esercizi commerciali erano presenti le telecamere interne di sorveglianza e, confrontando gli orari delle operazioni eseguite con le immagini registrate, i Carabinieri hanno potuto vedere la persona che aveva utilizzato le carte in quei momenti.

Utilizzando i fotogrammi che lo ritraevano, i militari sono riusciti a identificare il 28enne, perché già conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari. Inoltre, nei negozi in cui erano stati effettuati acquisti ma non erano presenti le telecamere, i militari, utilizzando anche la foto del 28enne, hanno mostrato ai dipendenti degli esercizi commerciali visitati un fascicolo fotografico e questi hanno riconosciuto che lui aveva pagato con quelle carte.

Non è stato possibile accertare come il 28enne sia entrato in possesso della carta, ma è stato comunque denunciato per la ricettazione e l’indebito utilizzo delle carte di pagamento.

