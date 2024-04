Si intensificano le attività dell’Ufficio Elettorale del Comune di Cremona. In relazione agli adempimenti inerenti la propaganda elettorale si informa che dal 29 aprile prossimo, ogni lunedì alle ore 18, a SpazioComune (piazza Stradivari, 7), si riunirà il Gruppo di coordinamento interpartitico (noto anche come Commissione interpartitica).

A questi incontri sono invitati i referenti locali dei partiti e movimenti politici interessati per esaminare preventivamente e settimanalmente le richieste di propaganda elettorale nelle vie/piazze cittadine e sale pubbliche comunali.

I referenti locali, in attesa che siano comunicate le liste ammesse alle Elezioni europee ed amministrative, sono invitati ad inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica del Comune di Cremona (protocollo@comune.cremona.it) indicando l’indirizzo mail ufficiale del proprio movimento o partito politico unitamente al nominativo del referente per la presente tornata elettorale per ricevere le comunicazioni di servizio.

