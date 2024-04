Ecco le celebrazioni istituzionali in programma per il 25 aprile a Cremona.

Alle 9, al Cimitero, ci sarà la manifestazione in memoria dei Caduti, con messa all’aperto. Al termine della messa, accompagnato dal trombettiere del Complesso bandistico “Città di Cremona”, si formerà un corteo, che sfilerà all’interno del cimitero per rendere omaggio a quanti hanno dato la propria vita per la difesa della libertà sostando davanti a cappelle e monumenti commemorativi.

Alle 10:15, dalla piazzetta antistante la chiesa di San Luca, partirà il corteo che sfilerà da corso Garibaldi, fino a piazza del Comune. Il corteo come sempre sarà preceduto dal Complesso Bandistico “Città di Cremona”, dalla storica bandiera tricolore, dai labari delle Associazioni partigiane e dai Gonfaloni del Comune e della Provincia.

La cerimonia in piazza del Comune inizierà alle 11 con gli interventi di due ragazze, alunne del Liceo “S. Anguissola”, del vicepresidente della Provincia di Cremona, delle Associazioni partigiane di Cremona. Concluderà la serie degli interventi il sindaco Gianluca Galimberti.

Seguirà la deposizione delle corone alla lapide dei Caduti per la Libertà, alla lapide Medaglia d’oro Corpo Volontari della Libertà in Cortile Federico II e alla lapide dedicata alle Donne Cremonesi della Resistenza.

Alle 12 nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale saranno consegnate le borse di studio della Resistenza.

Per la Festa della Liberazione corone di alloro saranno deposte in varie zone della città, in particolare in via Ghinaglia (torrione dell’ex castello di S. Croce), al tempietto del Cristo Risorto, posto a fianco della chiesa di San Luca, in via Manini, e sotto la lapide che ricorda Giuseppe Robolotti.

GLI EVENTI NON ISTITUZIONALI

Ci sarà spazio anche per rivendicazioni di carattere sociale, nel corteo che da san Luca raggiungerà piazza del Comune. In particolare, sarà presente una delegazione dei lavoratori licenziati dalla ProSus, il macello in fase di amministrazione controllata che ha visto l’occupazione da parte dei lavoratori sostenuti dal sindacato Usb.

Sfileranno con le proprie insegne anche gli esponenti del comitato BiometaNO: “A meno di un mese dalla prossima Conferenza dei Servizi- questo il loro comunicato – chiediamo a chi vorrà di aderire di accodarsi al nostro gruppo per testimoniare la nostra presenza non già a difesa dei ‘nostri giardini’ come i promotori dell’impianto stanno propagandando con volgarità e prepotenza, ma a difesa del futuro del nostro territorio”.

