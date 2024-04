Denunciati per lesioni personali aggravate in concorso tre uomini, uno dei quali con precedenti di polizia a carico, ritenuti responsabili di tre aggressioni avvenute nei giorni scorsi nei confronti di un altro uomo.

Le indagini hanno avuto inizio con la denuncia presentata il 19 aprile ai Carabinieri di Soresina da parte dell’uomo, che era intervenuto nei confronti di alcune persone che avevano infastidito la sua fidanzata all’interno di un locale pubblico. Era stato aggredito con calci e pugni riportando lievi lesioni al volto. Sul posto era intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, ma i tre si erano già allontanati a bordo di un’auto di cui era stata fornita la descrizione. La pattuglia ha cercato l’auto in questione e l’ha intercettata poco dopo in una via di Soresina, identificando i tre occupanti del mezzo.

Il giorno successivo, in un locale pubblico, la vittima ha incontrato di nuovo i tre uomini del giorno precedente che, appena lo hanno visto, lo hanno nuovamente colpito con calci, pugni e con una bottiglia, riportando ferite a una mano e una frattura mascellare.

La vittima era stata soccorsa dal personale sanitario e i militari avevano acquisito le informazioni sugli autori del fatto, scappati a bordo della stessa auto usata il giorno precedente.

Una terza aggressione, da parte di uno solo i tre, era avvenuta la mattina del 19 aprile, sempre nel centro abitato di Soresina, mentre l’uomo era insieme alla fidanzata. A questo punto ha sporto denuncia, i carabinieri hanno svolto gli accertamenti sulle persone identificate sul veicolo dopo la prima aggressione e hanno denunciato i tre uomini ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate.

