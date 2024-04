Il bocciodromo di Cremona ha trovato finalmente una nuova gestione, tassello ancora mancante ma fondamentale per il rilancio di una struttura in cui tanti progetti sono naufragati, primo fra tutti quello più importante, prospettato dalla Federazione Italiana Bocce che avrebbe dovuto ristrutturare l’intero edificio.

Sarà Edoardo Fugazza, nome noto nel panorama dei locali pubblici cremonesi, attraverso la Srl La Lupa, con sede in corso Vittorio Emanuele II 68, a gestire il locale a partire dal 1 maggio 2024 e per sei anni fino al 30 aprile 2030. La ditta è stata l’unica a presentare un’offerta – tecnica ed economica – fra le tre che avevano risposto alla manifestazione di interesse indetta dall’amministrazione comunale.

I termini economici della concessione prevedono canoni differenziati che il gestore dovrà versare al Comune: per il 2024 8.221,82 euro; per gli anni 2025 – 2029 12.332,74 euro; infine per il 2030 4.110,91.

Nell’offerta tecnica presentata in Comune viene specificato che il servizio di bar e ristoro sarà aperto tutti i giorni per pranzo, merenda, aperitivi, cena e dopocena, dalle 10 alle 22 tra lunedi e venerdì e fino alle 24 nei fine settimana. La struttura organizzativa comprenderà un minimo di cinque persone che potranno essere aumentate a seconda delle necessità.

“L’idea – si legge – è di creare un nuovo tipo di ‘concept sport restaurant’ frequentabile in pre e post attività sportiva, organizzato per dare un rapido servizio strutturato per dare una proposta innovativa, e leggero perchè vuole diventare punto di riferimento per la vita di tutti i giorni”.

Previsti investimenti sulle strutture: oltre al rifacimento dei bagni e ammodernamento interno ed esterno degli arredi, verrà rifatto e prolungato il banco del bar, ci sarà una nuova illuminazione e anche un piccolo palco per la presentazione dei progetti, con impianti audio e video.

Prevista anche la possibilità di collocare un portico a struttura fissa con vetrate per l’utilizzo invernale e di una pagoda con piante e panche in legno per la stagione estiva. In tutto gli investimenti preventivati sono quantificati in 116mila euro.

La nuova ditta intende avviare l’attività il più presto possibile anche nello stato di fatto del locale, con la volontà di ammodernare dapprima la zona estiva e proseguire con il rifacimento dei bagni e delle strutture in modo da poterle utilizzare prima di settembre di quest’anno.

Ma ci sarà anche un piano di marketing, social e non solo, per far conoscere sempre di più il servizio. gbiagi

© Riproduzione riservata