L’Associazione Radicale Fabiano Antoniani di Cremona, ormai da anni tra i motori dell’iniziativa politica radicale sul territorio, si schiera per le elezioni comunali e candida la segretaria dell’Associazione e già membro di direzione di Radicali Italiani Vittoria Costanza Loffi all’interno della lista del Partito Democratico.

La scelta di portare l’esperienza radicale maturata fuori dalle istituzioni e dalle canoniche forme partitiche all’interno del Partito Democratico vuole rispecchiare una continuità di scambi proficui che da anni si succedono sui più diversi temi: “Una delle ragioni che ci hanno spinto a questa sfida è rappresentata dalla collaborazione instaurata con l’Amministrazione, ma soprattutto con il Partito Democratico e il Presidente del consiglio comunale Paolo Carletti sul carcere.

Quella città alle porte della città che è, di fatto, Ca’ del Ferro deve continuare ad essere al centro delle

politiche cittadine come è stato in questi anni. Abbiamo più volte portato membri delle istituzioni in visita ispettiva con noi a toccare con mano la realtà detentiva cremonese, ma anche il carcere deve continuare – come tema – ad entrare in Consiglio” afferma Loffi a proposito della propria candidatura.

A sostenere la candidatura, anche la Presidente dell’Associazione e consigliera comunale a Crema Nancy Pederzani: “Siamo orgogliosi di presentare Vittoria Loffi come candidata a sostegno di Virgilio sindaco. È una giovane donna competente che ha già dimostrato di saper intercettare fattivamente i bisogni della città. Penso alle numerose manifestazioni, banchetti, raccolte firme, eventi in cui Vittoria si è posta come protagonista senza dimenticare l’ascolto delle persone, anche dei più dimenticati, come i detenuti della casa circondariale Ca’ Del Ferro”.

“La scelta di sostenere Andrea Virgilio è stata naturale” racconta l’avvocato Luigi Camurri, cofondatore di Radicali Cremona, “Andrea, in tutti questi anni, è stato un amico e un prezioso compagno di viaggio: era con noi quando abbiamo fondato la nostra associazione ed è stato al nostro fianco in decine di battaglie e iniziative, spesso non facili. Ci riconosciamo pienamente nel suo approccio rigoroso alla politica, nel metodo laico, razionale, non ideologico (“radicale” oseremmo dire) con cui si rapporta alle problematiche della nostra città”.

Il tesoriere dell’Associazione Vittorio Mascarini poi commenta: “Spenderei due parole, a titolo personale sulla nostra candidata. Non mi è mai capitato di incontrare qualcuno che sapesse coniugare con altrettanta grazia, visioni e analisi complesse con l’efficacia dell’iniziativa politica quotidiana. Per noi l’attività amministrativa non si esaurisce nella semplice gestione della macchina burocratica, ma rappresenta una delle più alte forme di politica, e queste sono le caratteristiche fondamentali dell’azione politica di Vittoria”.

“Ringraziamo il Partito Democratico per aver capito l’importanza di questo scambio politico di identità e tradizioni d’azione differenti” afferma Loffi. “Ne possiamo uscire tutti arricchiti politicamente e amministrativamente da questa esperienza, tenendo a mente che l’obiettivo che ci unisce sempre sarà la cura della città, per il presente e il futuro”.

