Il direttore generale della Cremonese Paolo Armenia sabato mattina, alla festa del Club Luzzara, ha confermato la fiducia in mister Giovanni Stroppa e nella squadra.

“La società crede nei giocatori e nell’allenatore ed è convinta che insieme riusciremo a fare del nostro meglio per raggiungere il risultato. L’impegno sarà sempre massimale” ha detto.

In merito al momento che sta vivendo la Cremonese, reduce dalla sconfitta in Laguna, ha aggiunto: “Siamo convinti che la forza e la qualità dell’allenatore e della squadra riusciranno a sopperire a questo momento per proiettarci ai playoff e raggiungere il risultato. Squadra, allenatore e società sono convinti di avere le qualità per fare al meglio nei prossimi playoff”.

Il servizio di Eleonora Busi

