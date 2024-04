Si terrà il Primo Maggio la cerimonia per la consegna dell’onorificenza della Stella al Merito a quattro Maestri del Lavoro della provincia di Cremona. Si tratta di Marino Benazzi, della Braga Spa, Ezio Superti di SeriaArt srl, Gianluca Rossi di Fondazione Sospiro e Daniele Gerevini.

La consegna avverrà a Milano all’interno di una cerimonia che coinvolgerà tutti i Maestri del Lavoro insigniti in Lombardia, presso il conservatorio Giuseppe Verdi.

La stella al merito è un’onorificenza che premia singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private.

In particolare, viene premiata la capacità di migliorare l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con innovazioni nel campo tecnico e produttivo; aver contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; l’attività di preparazione delle nuove generazioni nell’attività professionale.

Le segnalazioni per il conferimento possono essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali ed anche direttamente dai lavoratori interessati al Ministero del Lavoro.

