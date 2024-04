Sabato 11 maggio 2024 presso le Colonie Padane torna Super Gioco Sano, percorso sensoriale rivolto alle bambine, ai bambini e alle famiglie, con partecipazione libera. Dalle 15 alle 18 sarà possibile immergersi nella natura e partecipare alle numerose attività organizzate per l’occasione, che attraverso tatto, udito, gusto, vista e olfatto guideranno i partecipanti alla scoperta del mondo che li circonda. L’obiettivo è imparare a prendersi cura di sé, degli altri, della natura, dell’ambiente e del futuro con la consapevolezza che i primi anni di vita sono fondamentali per influenzare positivamente lo sviluppo di bambini e contribuire a prevenire diseguaglianze di salute e povertà educativa.

L’evento è realizzato da ASST Cremona (Dipartimento Funzionale di Prevenzione, Consultorio, Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza) e Cooperativa Gruppo Gamma e realizzato in collaborazione con ATS Val Padana, Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, Albo TSRM e PSTRP di Cremona, Comune di Cremona, Politiche Educative, La Piccola Biblioteca del Comune di Cremona, Museo di Storia Naturale, Centro Fumetto A. Pazienza, Cremona Soccorso, ABIO, Siamo Noi, Guardie Ecologiche Volontarie, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, CSI Cremona.

L’iniziativa nasce per volontà di un gruppo di Assistenti Sanitarie fortemente motivate a diffondere programmi di prevenzione e di promozione delle buone pratiche in famiglia. La missione di tutto il gruppo di coordinamento, è garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini uguali opportunità di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale, fin dalla nascita e sviluppare reti locali di operatori e servizi per contribuire alla costruzione di iniziative multisettoriali di sostegno alla prima infanzia e alla genitorialità.

GUIDATI DAI SENSI All’ingresso ai partecipanti verranno fornite indicazioni sul percorso da seguire; troveranno un tappeto sensoriale con vari materiali misteriosi, spazi per disegnare, potranno partecipare a letture ad alta voce con La Piccola Biblioteca di Cremona, assaggiare “al buio” frutta e verdura, giocare ad “aguzzare la vista” e con le ombre e riconoscere profumi e aromi.

Saranno organizzate attività di “cura peluche” con gli operatori di Cremona Soccorso, momenti di osservazione della natura con le Guardie Ecologiche (GEV) e un laboratorio per imparare a fare la raccolta differenziata con il circolo “Vedo verde” di Legambiente Cremona.

Gli operatori dell’Asst di Cremona e i volontari delle associazioni coinvolte saranno dislocati nei diversi stand per accompagnare i partecipanti nelle diverse attività, affiancati da una quindicina di studenti al secondo e terzo anno del Corso di laurea in Assistenza Sanitaria.

L’evento è Plastic Free, senza sprechi alimentari e libero da fumo. In caso di maltempo sarà annullato.

PER INFORMAZIONI: Consultorio di Cremona (via san Sebastiano 14), tel. 0372 408661. E-mail: consultorio.salutedonna@asst-cremona.it

© Riproduzione riservata