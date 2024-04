L’assessore allo Sport Luca Zanacchi interviene dopo le dichiarazioni emerse all’interno dell’incontro su sport e disabilità organizzato sabato da Forza Italia e dal candidato sindaco Alessandro Portesani.

“Sorgono interrogativi su quanto il candidato sindaco del centrodestra conosca la città e le tante attività che nel tempo si sono sviluppate anche in ambito sportivo”, afferma Zanacchi. “È sempre di più evidente che ‘Novità a Cremona’ per Portesani sia in realtà ‘Cremona è la novità’. La città ha una lunga tradizione di attività inclusive e nel tempo l’Amministrazione ha strutturato diversi progetti a loro sostegno.

“Ultimo in ordine di tempo “Diversabilità sportiva” che ha visto la strutturazione e il sostegno economico di attività paralimpiche in diversi sport e che ha intercettato decine di nuovi atleti. Lo sanno molto bene le tante realtà sportive coinvolte che, guarda caso, non erano presenti al convegno e nemmeno all’incontro di qualche giorno prima in sala Zanoni”

“Zanacchi cita poi la SuperCoppa di Calcio Amputati e l’evento di boccia paralimpica (“evento dal quale sono nate le attività sportive oggi praticate anche da uno dei suoi candidati”).

“Facciamo nostra- continua Zanacchi – la frustrazione di chi nel tempo si è reso protagonista di tante attività in favore della disabilità, delle associazioni sportive che hanno sempre lavorato con l’Amministrazione e dei tanti volontari che oggi si sentono offesi dalle parole di Portesani”.

Il delegato allo sport della Giunta Galimberti definisce poi “mirabolante e folle” l’idea di costruire un nuovo palazzetto nell’area della Tamoil “proposta da uno dei suoi (di Portesani, ndr) candidati”.

“Portesani – è la conclusione – ‘ex’ imprenditore del sociale che, mentre promette riforme del welfare e inclusione sportiva è sostenuto da un partito che candida alle elezioni europee un personaggio che sostiene la separazione dei soggetti disabili dai “normodotati” … stranezze e bizzarrie di un centrodestra confuso, disorientato, diviso e poco consapevole di quanto nel tempo è stato realizzato nella nostra città. Noi restiamo vicini alle realtà sportive e a chi nel tempo si è speso in favore di una reale inclusione. Con loro continueremo a lavorare per migliorare i servizi e per coinvolgere sempre più cittadini anche nelle attività sportive”.

© Riproduzione riservata