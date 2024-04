Sono state premiate oggi in Sala Quadri di Palazzo comunale la classi vincitrici del concorso Azioni di cittadinanza attiva e sostenibilità avviato nel corrente anno scolastico e rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, a cura del Settore Politiche Educative, con la collaborazione di Cassa Padana di Cremona e del Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona.

Ad accogliere studenti e insegnanti l’assessore all’Istruzione Maura Ruggeri affiancata dalla dirigente Silvia Bardelli e dalla referente del progetto Alberta Schiavi, dal vice direttore del distretto di Cremona di Cassa Padana Marco Marcolini e Pier Luigi Rizzi e Giovanna Perrotta, rispettivamente presidente e vice presidente del circolo Vedo Verde Legambiente Cremona.

Come è stato ricordato in apertura della cerimonia il premio Azioni di cittadinanza attiva e sostenibile è nato dalla volontà di sollecitare le giovani generazioni, con la consapevolezza che le aule delle scuole rappresentano un punto privilegiato di coinvolgimento, socializzazione e partecipazione per i cittadini di domani, offrendo agli studenti delle scuole secondarie la possibilità di conoscere, approfondendo, tematiche di educazione civica e un’occasione per sperimentare percorsi didattici attraverso strumenti differenti e creativi.

Per l’anno scolastico 2023/2024 il premio, avviato in modalità sperimentale, ha proposto una riflessione sulla tematica Ambiente e sostenibilità ambientale.

Lo stimolo su tematiche ambientali mira al consolidamento di un pensiero da “nativo ambientale”, quello in cui risulti naturale il rispetto all’ambiente in cui si vive. Il progetto ambiente diventa così uno strumento di formazione alla cittadinanza attiva, in un processo didattico, sociale e comportamentale che, certamente, non si esaurisce nel solo ambito dell’istruzione, ma che da questo deve necessariamente iniziare.

I partecipanti sono stati invitati a riflettere sulle tematiche, proponendo progetti/idee anche realizzabili. Gli studenti vincitori del premio saranno i protagonisti, attraverso un contributo economico volto alla realizzazione del loro progetto o comunque investibile in attività scolastiche.

Vincitore del premio è stato il progetto presentato dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Vida, accompagnati dalle professoresse Serena Melchiori e Federica Gennari, con questa motivazione: “La giuria ha ritenuto all’unanimità di premiare il progetto della classe 1D della scuola Vida per il taglio originale e innovativo della proposta. Premiato per la capacità di individuare azioni concrete per ridurre i consumi e modificare gli stili di vita e per aver messo in evidenza l’impegno collettivo per la tutela ambientale fin dalle giovani generazioni”.

Gli studenti della classe, dividendosi in gruppi, hanno contribuito a realizzare una canzone originale, un elaborato multimediale in formato video, slogan e disegni utilizzando tecniche sia tradizionali che innovative. Il premio ricevuto, sarà utilizzato per un’uscita didattica sostenibile programmata per il prossimo anno scolastico, un trekking o una biciclettata.

Menzione speciale è stata data al progetto presentato dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Anna Frank, accompagnati dalla professoressa Vania Marinoni, con questa motivazione: “La giuria ha ritenuto all’unanimità di dare un riconoscimento anche al progetto delle 2A e G per premiare lo spirito di collaborazione tra classi e per aver dimostrato di aver padronanza dei metodi espressivi, sia tradizionali che moderni. Premiato per la capacità di individuare azioni concrete per ridurre i consumi e modificare gli stili di vita”.

Gli studenti delle classi dell’Anna Frank hanno scritto una lettera al sindaco di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, promuovendo il rispetto e l’educazione da parte di tutti. In accompagnamento hanno realizzato una brochure in lingua italiana e inglese e un video. Il premio ricevuto sarà utilizzato per l’acquisto di libri e materiale didattico.

Tutti i materiali prodotti saranno pubblicati sul sito del Comune di Cremona e diffusi attraverso i canali di comunicazione di Cassa Padana.

© Riproduzione riservata