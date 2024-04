Il 2 maggio si aprirà la nona edizione di CremonaJazz, un intero mese che vedrà Cremona ospitare jazzisti di fama mondiale e che testimonia la vivacità culturale della città.

Ad aprire la rassegna musicale, giovedì 2 maggio – ore 21- sarà Dee Dee Bridgewater Quartet, con l’artista pluripremiata di fama mondiale Dee Dee Bridgewater (Voce) accompagnata da Carmen Staaf (Piano), Rosa Brunello (Basso) ed Evita Polidoro (Batteria).

GLI ARTISTI IN CONCERTO

Nel corso di una poliedrica carriera, la tre volte vincitrice di Grammy e Tony Award Dee Dee Bridgewater ha raggiunto i vertici tra le cantanti di fama internazionale, interpretando in tour in modo unico gli standard jazz e facendo intrepidi salti nel buio reinterpretando i grandi classici. Impavida pioniera e custode della tradizione, la vittoria più recente è stata per il miglior album vocale jazz Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CREMONA JAZZ

domenica 12 maggio, ore 21 – PAOLO FRESU DEVIL QUARTET;

sabato 18 maggio, ore 21 – PATITUCCI-CALDERAZZO-WECKL;

venerdì 24 maggio, ore 21 – GEORGE GERSHWIN & DUKE ELLINGTON;

venerdì 31 maggio, ore 21 – SIMONA MOLINARI QUINTET.

