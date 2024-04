Tra i temi cari al candidato sindaco di centrodestra Alessandro Portesani ci sono le infrastrutture, oltre ad un’attenzione ai pendolari e al raddoppio ferroviario il candidato vorrebbe una volta eletto spingere affinchè la tangenziale di Cremona venga presa in carico da Anas.

A parlare di infrastrutture è arrivata, a sostegno del candidato, Claudia Terzi assessore alle infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia. E tra le richieste fatte dal candidato quella di porre attenzione alla Cremona- Mantova.

“Crediamo in questa infrastruttura, resta un nostro obiettivo prioritario” ha dichiarato l’assessore Terzi. “Tra le priorità, anche quella di trovare una soluzione stragiudiziale sul ricorso al tar di Stradivaria”. Dunque, da parte della Regione c’è tutta l’intenzione di realizzare l’opera: “Siamo al lavoro con il ministero per la realizzazione del tratto di collegamento tra l’autostrada e la Tibre”.

Non poteva non mancare un accenno al fronte ferroviario: “In fase di progettazione il raddoppio Cremona-Codogno, l’interlocuzione è aperta. Il progetto da Mantova a Codogno si farà a step e per i pendolari della tratta Mantova-Cremona-Milano sono previsti nuovi treni appena possibile”.

Tra i temi toccati anche il raddoppio della Paullese: “Il primo tratto è finito abbiamo risolto anche i problemi sul ponte di Spino, Regione Lombardia è disponibile a nuove infrastrutture, considerando che il carico di traffico è diventato importante si dovrà richiedere un intervento, se non sarà di realizzazione dovrà essere di una manutenzione straordinaria che porti ad un allargamento”.

Toccato, infine, anche il problema dei ponti sul Po: “Il ruolo di Regione Lombardia quello di incalzare Anas a porre attenzione con opere di manutenzione” ha concluso Terzi.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata