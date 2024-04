Dopo la notizia dell’acquisizione da parte della Fondazione Arvedi Buschini dell’ex cinema Tognazzi a Cremona per dare vita a una Casa dei giovani e degli studenti, il sindaco Gianluca Galimberti esprime gioia e soddisfazione per la notizia: “Ringrazio moltissimo la Fondazione Arvedi Buschini e il suo Presidente, un uomo dalla lungimiranza e dalla generosità straordinaria” ha detto il primo cittadino che ricorda come “il Tavolo Cremona Città Universitaria sarà il luogo in cui si può sviluppare una progettualità condiviso per questo luogo, così come si coordinano già gli interventi e i servizi aggiuntivi in merito al futuro universitario e agli studenti di Cremona”. Senza dimenticare come questa seconda vita dello stabile vada a colmare uno spazio vuoto che da 13 anni era presente in pieno centro città: “Fa parte di una rigenerazione del centro per una città che sta rinascendo sempre di più e questo progetto ne è un esempio strepitoso”.

