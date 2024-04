E’ a processo con l’accusa di tentata rapina e furto, Giuseppe, 54 anni, muratore pugliese con una condanna a 8 mesi per droga che sta scontando in carcere.

Secondo l’accusa, il 24 ottobre del 2022 si era nascosto dietro l’armadio del garage di un’abitazione di Casalmorano da dove avrebbe rubato borsette, capi di abbigliamento, e tre pacchi di vinili di musica lirica. Ma era stato scoperto dalla moglie del padrone di casa, che aveva urlato facendo intervenire il marito, oggi 68 anni, che aveva affrontato l’intruso. Tra i due era nata una colluttazione, con il malvivente che avrebbe cercato di strangolarlo prima di riuscire a divincolarsi e a fuggire.

Il pensionato lo aveva poi riconosciuto in una delle foto che i carabinieri gli avevano mostrato.

L’imputato, assistito dall’avvocato Alessandro Zontini, nega ogni coinvolgimento. Lui, che ha una passione per la musica napoletana, di lirica non sa nulla. Tanto che quando il suo difensore, in una visita in carcere, gli ha nominato Mascagni, Puccini, Verdi, il 54enne ha pensato che fossero altri detenuti. “Quel pomeriggio il mio assistito non si trovava a Casalmorano. Lo dimostreremo”.

Il processo entrerà nel vivo il prossimo 8 ottobre con i primi testimoni del pm.

Sara Pizzorni

