Paolo Marcenaro, presidente del Quartiere Centro, entra nella lista di Ferruccio Giovetti, “Sicurezza e buonsenso per Cremona”. Già consigliere di Forza Italia in passato, era stato candidato anche nelle precedenti Amministrative del 2019 sempre con gli Azzurri.

Si allunga dunque l’elenco di candidati che in questa tornata scelgono il contesto di una lista civica, piuttosto di quella di partito. E’ il caso di altri candidati già annunciati da Giovetti: Ilenia Cirrone, ex Lega; Pietro Burgazzi, ex Lega e poi FDI; Annalisa Biazzi e Daniela Penna, storiche militanti Lega. A loro si affiancano esponenti del civismo che già erano scesi in campo nel 2019 al fianco di Giovetti: Stefano Lodigiani, Renato Zelioli, Riccardo Faccini. Paolo Dalla Vecchia.

La lista completa verrà presentata giovedi 2 maggio.

