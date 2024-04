Il 22 aprile scorso ha festeggiato i 110 anni Lucia Ronda, probabilmente la più longeva cremonese (casalasca), attualmente residente nel pavese, nella rsa di Marcignago, donna di tempra eccezionale che ha saputo anche sconfiggere il Covid da cui era stata colpita nel 2020, con alle spalle una carriera di artista in contatto con l’élite culturale del Novecento padano.

Non è però l’unica ad avere tagliato un traguardo così importante. A farle virtualmente compagnia sono i 136 i centenari censiti all’Istat, residenti in provincia di Cremona, al 1 gennaio 2024. Sono i cosiddetti “grandi anziani”, ma meglio sarebbe dire “le” centenarie, poiché nell’86,8% dei casi si tratta di donne, ben 118, a fronte di soli 18 uomini, solo il 13,2 % del totale. Insomma 9 donne ultracentenarie per ogni uomo.

Una presenza molto diffusa nel territorio cremonese, se consideriamo che c’è almeno un centenario in 55 dei 113 comuni della Provincia.

Cremona è ovviamente in primo piano, con 34 centenari, 32 donne e 2 uomini, con altri quattro comuni dove “grandi anziani” sono almeno 3. Crema con 15 centenari (13 femmine e 2 maschi) che precede Casalmaggiore (7), Soncino (4), Agnadello e Castellone (3). In tutti questi comuni gli ultracentenari sono solo donne.

