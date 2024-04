Il pomeriggio del 29 aprile, i Carabinieri della Stazione di Soresina hanno arrestato un uomo di 24 anni, con precedenti di polizia a carico, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari, applicata per avere violato le prescrizioni che gli erano state imposte.

Il giovane era stato arrestato con alcuni complici a fine gennaio scorso a Crema perché ritenuto responsabile di lesioni personali ed estorsione. Poi era stato posto agli arresti domiciliari a Soresina.

Durante i controlli effettuati periodicamente dai Carabinieri, il 24enne aveva dimostrato fin sa subito un atteggiamento scontroso. Inoltre, in tre circostanze non aveva avvisato i Carabinieri dell’orario di uscita e di rientro a casa per recarsi a svolgere un corso di formazione e, in un’altra occasione, non era andato nel luogo di svolgimento del corso, ma era stato trovato al bar in compagnia degli amici.

Tenuto conto delle gravi violazioni e avendo dimostrato di non sapersi attenere alle prescrizioni stabilite dall’autorità giudiziaria, il giudice competente ha deciso per l’aggravamento della misura, revocando gli arresti domiciliari e applicando la misura della custodia cautelare in carcere. Di conseguenza, è stato accompagnato a Cà del Ferro.

